Pubblica amministrazione: da oggi i servizi di pagamento passano sul sistema PagoPa

Da oggi, 1 marzo 2021, tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica amministrazione devono essere eseguiti attraverso il sistema PagoPa: non sarà più possibile, quindi, effettuare pagamenti in favore dell'ente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale. Restano invece invariati i servizi di pagamento con F24 o F23 dei nuovi avvisi su tasse e tributi e relative sanzioni.

I cittadini che devono eseguire pagamenti nei confronti del Comune di Bari potranno farlo direttamente dal portale istituzionale del Comune di Bari sulla pagina attiva accedendo alle diverse piattaforme messe a disposizione a seconda del tipo di servizio.

“Il passaggio obbligato al sistema PagoPa - osserva il vicesindaco e assessore all’Innovazione Eugenio Di Sciascio - rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi avviato ormai da alcuni anni dal Comune di Bari per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Si tratta di uno dei passaggi più attesi della trasformazione digitale nel nostro Paese, più volte rimandato, anche a causa dell'emergenza sanitaria, che innova profondamente l'iter amministrativo semplificando le transazioni economiche con l'ente, riducendo costi e tempi delle procedure e, al tempo stesso, rendendole sicure. Come sempre accade quando è in atto un cambiamento radicale delle nostre abitudini, è possibile che all'inizio i cittadini incontrino alcune difficoltà, ed è questa la ragione per la quale abbiamo previsto diversi punti di ascolto e supporto in modo da accompagnare i baresi in questo nuovo percorso, fermo restando che tutte le informazioni utili sono disponibili sulla pagina creata ad hoc sulla pagina del sito del Comune di Bari. Desidero ringraziare tutti i dipendenti degli uffici per l'impegno e la cura con cui hanno affrontato la fase di studio e formazione necessaria per una piena integrazione del sistema, nonostante le oggettive difficoltà di questi mesi, segnati dalle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria”.