Migliore torna al vertice del Policlinico, Emiliano: «Grazie Dattoli». Dissequestrati due padiglioni

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che terminerà il 2 marzo il mandato del commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, alla guida dell'azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari dopo l'annullamento dell'interdizione al dg Giovanni Migliore, scattata per l'inchiesta sui decessi per legionella nella struttura. La Giunta regionale aveva affidato al commissario straordinario Dattoli, oltre alla gestione ordinaria delle attività aziendali, tre obiettivi: l''attivazione del covid hospital in Fiera del Levante, la riattivazione dei reparti di area medica chiusi in seguito al sequestro giudiziario con facoltà d'uso dei padiglioni Chini e Asclepios e gli atti necessari al dissequestro degli stessi padiglioni.

Dattoli, nella giornata di ieri, ha trasmesso al gip e alla Procura della Repubblica, l'istanza di dissequestro dei padiglioni Chini e Asclepios, requisiti da dicembre scorso. Negli edifici sono state portate a compimento tutte la attività di carattere igienico sanitario, i rilievi di carattere microbiologico, il rilievo e mappatura delle reti idriche e interventi tecnici per il controllo del rischio legionella e sono stati definiti i lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche. Istituito anche un servizio di coordinamento della gestione del rischio ambientale e sanitario, tra le cui competenze rientra il monitoraggio e controllo del rischio relativo alla legionella.

Nei mesi di dicembre e gennaio il Commissario straordinario ha riorganizzato i posti letto di area medica no Covid del Policlinico, chiusi in seguito al sequestro del Padiglione Chini. Sono stati riallocati posti di degenza delle unità operative di medicina interna “Murri” e “Baccelli”, l'ematologia con trapianto, l'endocrinologia, la reumatologia e la cardiologia universitaria presso altri reparti del Policlinico in particolare il Padiglione Balestrazzi e il padiglione Asclepios, per complessivi 80 posti letto di area medica e specialistica. Grazie all'attivazione del Covid Hospital in Fiera sarà possibile allocare nel

padiglione Balestrazzi l'area internistica della clinica “Frugoni” e un modulo di pneumologia no covid, per complessivi 40 posti letto. Si recuperano, quindi, 120 posti letto.

“Vitangelo Dattoli è una risorsa preziosa della sanità pugliese - dichiara il presidente Emiliano - Devo ringraziarlo pubblicamente e sentitamente per il grande lavoro di questi mesi alla guida del Policlinico di Bari e per la dedizione con la quale ha gestito situazioni complesse che si sono sommate alle criticità legate alla pandemia. Devo ringraziarlo per aver messo ancora una volta a disposizione della comunità pugliese la sua esperienza, la sua professionalità e il suo tratto umano, assumendo questo gravoso incarico in aggiunta al suo ruolo di commissario straordinario del Policlinico di Foggia dove, lo ricordo, sta svolgendo una funzione a dir poco rivoluzionaria”.