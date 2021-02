Città metropolitana di Bari, dalla Cattedrale concerto in streaming in onore del nuovo arcivescovo

Domenica 21 febbraio, alle ore 19.30, dalla Cattedrale di San Sabino di Bari sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari il concerto di accoglienza a Sua Eccellenza monsignor Giuseppe Satriano, nuovo arcivescovo di Bari-Bitonto.

Il concerto, diretto dal maestro Michele Nitti, vedrà la partecipazione di Valentina Farcas (soprano) e del coro femminile Modus Novus diretto dal maestro Luigi Leo.

“Con questo speciale appuntamento l'Orchestra sinfonica metropolitana saluta l'insediamento di monsignor Giuseppe Satriano alla guida dell'Arcidiocesi di Bari e Bitonto: una parentesi di gioia e di bellezza per condividere un messaggio di speranza in un momento segnato ancora da gravi criticità – afferma il sindaco metropolitano Antonio Decaro -. Il mio più grande auspicio è che presto la nostra comunità pastorale possa riprendere unita quel cammino di consapevolezza e solidarietà che valorizzi il ruolo della città di Bari quale crocevia culturale e religioso, luogo di accoglienza e di dialogo nel nome dei più autentici valori nicolaiani”.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Ouverture in stile italiano di Franz Schubert, How beautiful are the feet (da Il Messia) di Georg Friedrich Händel, Et incarnatus (dalla Grande Messa in Do minore) di Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Maria Op. 12 di Johannes Brahms e La mort d'Ophélie (da Tristia) di Hector Berlioz.