«Stiamo facendo uno sforzo come amministrazione nel mantenere il decoro urbano investendo sulle potenziali green della città».

A dirlo Lorenzo Leonetti, presidente Municipio 1.

«Se avete passeggiato in alcune piazze e strade del Municipio 1 - spiega Leonetti presidente del Municipio - vi sarete sicuramente accorti dei lavori di manutenzione che stiamo portando avanti sul patrimonio green del territorio. Approfittando dei “giorni della merla”, considerati i giorni più freddi dell’anno, abbiamo provveduto alle potature delle specie arboree ad alto fusto del territorio, che da tempo aspettavano un’adeguata manutenzione. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia e ad una valida pianificazione sugli interventi, condotta con l'assessore Giuseppe Galasso, con il Settore Giardini del comune di Bari e la con il braccio operativo nella figura della BariMultiservizi».

Continua Leonetti: «Vi voglio fare alcuni esempi degli interventi realizzati dai nostri operatori: piazza Mar del Plata e piazza del Porto nel quartiere di Torre a Mare. Le aiuole tra le case Arca, via Marzabotto, via Caldarola, via Gentile, alcuni interventi in parco Ecopoli nel quartiere Japigia e infine gli alberi in via Crisanzio, via Principe Amedeo intorno all’Ateneo, nel quartiere Murat e C.so Sonnino a Madonnella. Conclude Leonetti - Vi anticipo che ne seguiranno altri. Curare e migliorare le aree verdi di Bari è e sarà sempre una nostra priorità».