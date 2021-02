Covid, sono 169mila le dosi di vaccino somministrate in Puglia

Sono 169.077 le dosi dei vaccini anti Covid somministrate in Puglia, secondo l’aggiornamento del ministero della Salute di ieri.

Le donne vaccinate sono 97.972, gli uomini 71.105. La fascia di età con il maggior numero di vaccinati è quella tra 50 e 59 anni con 43.814 dosi inoculate, segue quella tra 40 e 49 anni con 34.805.

Nelle Rsa, invece, i sieri somministrati ad oggi sono 16.071.

I numeri riguardano la «Fase 1», il secondo step della campagna vaccinale in Puglia partirà dal 22 febbraio con le prime dosi inoculate agli over 80 che si sono prenotati.

Le prenotazioni registrate sulle varie piattaforme per i vaccini anti Covid per i cittadini pugliesi over 80 sono circa 130mila alle ore 18.00 di ieri. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

In Puglia gli over 80 sono circa 200mila secondo i dati regionali.