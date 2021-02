Concorso unico regionale per infermieri: quasi 2mila partecipanti nella prima giornata

Quasi 2mila partecipanti nella prima giornata del concorso unico regionale per infermieri della ASL Bari. Le prove concorsuali sono partite stamattina poco prima delle 8, quando sono stati aperti i cancelli per l’ingresso: 930 i candidati alla prima sessione, 1.015 nella seconda, tenutasi a partire dalle ore 14 , per un totale di 1945. Gli infermieri partecipanti, al termine delle prove si prevede che saranno tra i 9 e 10mila, arrivano da tutta Italia e oltre. In maggioranza da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, ma anche Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. Tra i candidati anche 42 infermieri provenienti dal Regno Unito, 39 dalla Germania, 3 dall’Irlanda, 1 da Malta e 6 da paesi extra UE.

All’interno del perimetro della Fiera del Levante tutto si è svolto con ordine, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme legate all’emergenza sanitaria e secondo l’organizzazione capillare messa a punto dall’azienda sanitaria.

L’area esterna al Nuovo padiglione della Fiera è stata blindata con percorsi guidati, dotati di segnaletica verticale e orizzontale e presidiati da personale dedicato. Sono stati predisposti un’area pre-triage e, in caso di necessità, un presidio sanitario dotato di ambulanza, una tensostruttura per la sosta o altri eventuali bisogni dei candidati e un’area allattamento per le neo mamme.

L’organizzazione ha previsto inoltre una trentina di unità impegnate dentro e fuori il padiglione in misure di prevenzione, dal controllo della temperatura, al rispetto delle regole anti assembramento, dall’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche all’igienizzazione delle mani e 18 diversi varchi di ingresso per poter accedere all’area della selezione.

Anche gli spazi interni, per un totale di 18mila metri quadrati – l’equivalente di tre campi di calcio - sono stati preventivamente allestiti con 1900 banchi, in base al numero di candidati previsti ad ogni turno, con misure di distanziamento tra i singoli banchi e tra i diversi settori.

Tutti i candidati partecipanti alla procedura - con 17.200 iscritti - sono stati suddivisi in 9 turni (mattina e pomeriggio) su 5 giorni lavorativi, da oggi al 19 febbraio. Nello stesso giorno e nell’ambito dello stesso turno, viene effettuata la prova scritta e, a seguire, la prova pratica per una durata totale di 60 minuti, con la correzione automatica delle prove che viene diffusa in diretta streaming sul Portale della Salute ASL Bari (vedi qui https://www.csselezioni.it/asl-bari/streaming).