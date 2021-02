Vaccino: 4.500 operatori del Policlinico hanno completato il richiamo per la seconda dose

Un'area per lo sport all’aperto nella pineta San Francesco: giunta approva candidatura a bando Anci

Un impianto calistenico per la pratica sportiva all’aperto, da collocare in una zona prossima all’area ludico-sportiva con attrezzi ginnici, con l’obiettivo di migliorare e implementare l’attrezzatura in favore degli sportivi