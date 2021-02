Vaccini Covid 19, al Policlinico di Bari le prime dosi per 300 studenti

Al Policlinico di Bari sono iniziate le vaccinazioni per gli studenti di Professioni sanitarie e Medicina.

A ricevere le dosi per primi sono stati 300 tirocinanti di Infermieristica che, subito dopo, si sono messi al lavoro per somministrarle ai colleghi. Il programma vaccinale approvato dal Policlinico di Bari prevede che siano vaccinati tutti i ragazzi iscritti ai corsi di laurea di Professioni sanitarie e Medicina e chirurgia che frequentano l’ospedale con priorità per chi svolge attività di tirocinio in corsia.

Si proseguirà poi con gli studenti in procinto di laurearsi, con i fuoricorso e con gli iscritti dal sesto anno di Medicina in giù.