La Puglia torna "gialla" da giovedì: il ministero accoglie le correzioni della Regione

La Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio.

È quanto deciso - sulla base delle richieste di correzione avanzate dalla Regione - a una riunione straordinaria della cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio

Il ministero ha accolto la richiesta di correzioni inviate dall'assessorato alla Sanità. La Regione chiedeva principalmente di rivedere al ribasso i dati sui nuovi casi e aggiornare i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, inserendo 100 posti letto in più.

“Si è trattato di una discussione molto tecnica – spiega l'assessore alla Salute Pierluigi Lopalco – esiste un tecnicismo nella comunicazione dei posti letto della Protezione civile che sono definiti disponibili ma non attivati. Abbiamo fatto capire al ministero che quei posti erano attivabili in qualsiasi momento. Quanto al trend, il ministero registrava un aumento dei casi del 2 per cento. Noi abbiamo invece fatto notare che quell'aumento settimanale non incideva sul trend mensile che invece è in discesa”.

La cabina di regia ha accettato le richieste della Regione che ora passa dalla zona di rischio “Alto” di diffusione del contagio a quella di rischio “Moderato” portando così la Puglia in zona gialla.