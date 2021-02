Restano le transenne all'esterno dell'ex ristorante Ancora, Picaro: «Grossi disagi per circolazione»

Da oltre 3 mesi sono ancora posizionate le transenne che delimitano l'area del lungomare di Palese all'altezza dell'ex ristorante Ancora, i cui ruderi sono stati distrutti a ottobre 2020 da un incendio.

A segnalare i disagi per i cittadini è il consigliere comunale del Misto Centrodestra, Michele Picaro: "Tale situazione nell’assoluto silenzio dell’amministrazione comunale sta rendendo invivibile la zona, considerando che l’imminente stagione estiva renderà ancor più difficoltosa la viabilità" afferma in una nota assieme ai consiglierei del V Municipio Antonella De Benedictis, Alessandro Lapenna e Michele Piscopo.

Picaro chiede informazioni al Comune "per comprendere tempi e modi della rimozione delle transenne e il ripristino in sicurezza della struttura ex Ancora. che oggi più che mai deturpa il paesaggio con notevoli danni ambientali e d’immagine per una realtà che nel periodo estivo accoglie turisti e villeggianti".