Noicattaro, riprende il rifacimento delle strade. Innamorato: «Continua il restyling urbanistico»

Le vie di Noicàttaro cambiano volto e a giorni partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale previsti per l’anno 2021. Un intervento sulla viabilità che segue i numerosi fatti negli anni passati.

“Sin dall’inizio del mandato - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - abbiamo messo al centro dei nostri intenti il miglioramento della viabilità cittadina. Ogni anno abbiamo stanziato fondi per il rifacimento dei manti stradali prevedendo anche l’interessamento delle principali arterie del nostro paese, inserendole in progetti di intervento dedicati a migliorare il sistema abitativo del territorio nel suo complesso. Una programmazione a lungo termine, dunque, non interventi spot volti a reperire consensi elettorali. Infatti, stiamo avviando il sesto lotto di interventi in poco più più di quattro anni. Le difficoltà connesse alla pandemia hanno interrotto o posticipato progetti che avremmo voluto già concludere, ma non molliamo e per questo vogliamo realizzare gli obiettivi che ci eravamo prefissati a beneficio della collettività. Nei prossimi giorni, ci prepariamo ad avviare i lavori su venti strade che cambieranno completamente volto”.

L’intervento, del valore di 560 mila euro, prevede il rifacimento del manto stradale in via Macario, via Crocecchia, via Don Luigi Sturzo, via Nievo, via Firenze, via Torino (tratto tra via Banchetti e via Genova), viale della Costituzione, via Mazzini, via Fortunato, via Martin Luther King, via Salandra, via De Rossi, via Tenente Armando Diaz, via De Nittis, via Kulishova. Sarà anche ripristinato, per la prima volta, il manto stradale delle contrade verso mare Scizzo, Schiamante e Votino. Con eventuali economie di gara saranno trattate anche via Cianciaruso e viale XX Settembre.

“Riteniamo che la sicurezza della pubblica viabilità sia fondamentale per un paese che vuole crescere in cultura e senso civico. Il processo di restyling urbanistico, avviato con il nostro insediamento, proseguirà senza sosta, al fine di risollevare Noicàttaro da quel torpore infrastrutturale in cui per molti anni ha vissuto. Grazie all’interessamento di questa amministrazione, a settembre scorso sono terminati i lavori di bitumazione del tratto provinciale Noicàttaro - Casamassima (avviati da Città Metropolitana) completamente dissestato e usurato dal flusso veicolare dei mezzi pesanti. A causa di una mancata manutenzione ordinaria, mai operata dalle precedenti amministrazioni - conclude il sindaco - abbiamo realizzato un piano di rinnovamento totale degli asfalti della nostra città, accogliendo le numerose istanze dei cittadini. Contiamo nel prossimo futuro di restituire la sicurezza e il decoro a strade incompiute e abbandonate e al contempo di rivalutare la quasi totalità del patrimonio viario”.