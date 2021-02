Al via la raccolta solidale di prodotti promossa da Zona Franka ed Emporio della Salute

Parte domani, martedì 2 febbraio, la raccolta solidale di prodotti farmaceutici e per l’igiene personale promossa dall’associazione Zona Franka in collaborazione con l'Emporio della salute, realizzato dall’assessorato comunale al Welfare con Federfarma, Banco farmaceutico, Ordine interprovinciale dei farmacisti Bari-Bat, Caritas Diocesana e associazione Rogazionisti Cristo re onlus.

Presso la sede di Zona Franka in via Dalmazia 35, a Madonnella, sarà possibile consegnare prodotti per l'igiene e la salute quali garze 10x10 tnt, cerotti, garze autofissanti, cotone idrofilo, prodotti per l'igiene intima (uomo, donna), bende elastiche da 10 cm, colluttori, siringhe monouso, spray argento per ferite cutanee, prodotti vari per l'igiene orale.

La raccolta sarà effettuata tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 19 alle 21.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 393 5167841 e 329 6099743.