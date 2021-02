«Per la Regione la caccia viene prima della pandemia». L'allarme di ambientalisti e animalisti

La caccia è «un’attività pericolosa e di discutibile utilità» e non può essere considerata «necessaria e dunque incentivata».

E' quanto affermano in una nota 120 soggetti (tra associazioni, cooperative, gruppi di cittadini e professionisti, che operano nel territorio pugliese svolgendo attività escursionistiche, turistiche, sportive, artistiche, didattiche, ludico-ricreative, di ricerca in campo ambientale ed altre attività connesse con la fruizione e la promozione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale regionale) in merito agli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione Puglia in materia di esercizio venatorio.

Il cartello ambientalista-animalista osserva come la nuova Giunta insediata in Puglia «abbia emanato due provvedimenti filovenatori dei quali non si condivide l’urgenza, e che si ritengono errati, in parte probabilmente illegittimi, oltre che non opportuni in questa fase emergenziale. Ci riferiamo all’Ordinanza n. 5/2021 con la quale il Presidente Emiliano concede ai cacciatori il via libera a muoversi all’interno di tutto il territorio regionale, in contrasto con le norme nazionali e con quanto previsto per tutti gli altri cittadini, nonché la Delibera di Giunta Regionale n. 69/2021 con la quale si modifica il calendario venatorio vigente approvato con la DGR n. 1270/2020, ampliando il termine entro il quale è consentita la caccia di un rilevante numero di specie. Con l’ordinanza citata i cacciatori hanno facoltà di spostarsi liberamente nell’intero territorio regionale poiché la loro azione è utile “...in quanto trattasi di attività giustificata da stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica...”. Motivazioni che non trovano nessun supporto da parte degli organismi scientifici, oltre che privilegiare il cacciatore rispetto agli altri cittadini. Con il secondo atto, la DGR n. 69/2021 si ampliano inoltre i periodi in cui è consentito andare a caccia, oltre i limiti già previsti dal calendario venatorio vigente, per ben undici specie, molte delle quali minacciate ed incluse tra le specie protette dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Queste decisioni - si legge nel documento - omettono, gravemente, il coinvolgimento di ISPRA, massimo organismo nazionale per la gestione della fauna, e potrebbero risultare in contrasto con altri atti regionali sulla fauna protetta da Rete Natura 2000, come il Regolamento 28/2008 e 6/2016. Tra le motivazioni tecniche a giustificazione del provvedimento, vengono per giunta citati i dati della recente pubblicazione della stessa Regione Puglia “Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019”, ma con alcune interpretazioni errate».

«Invece di adottare atti di buona gestione faunistica e a favore della salute pubblica - dichiarano ancora le associazioni - , che vietino ad esempio l’uso del piombo nelle cartucce (sostanza altamente inquinante per l’ambiente e causa del saturnismo anche per l’uomo), constatiamo che con questi procedimenti si inaugura, in piena emergenza, quella che sembra una stagione filovenatoria di questa Giunta. Con la presente si vuole evidenziare che le attività svolte dagli scriventi, utili alla salute fisica e mentale, sono attualmente inibite ovunque nel territorio regionale, sia in gruppi che individualmente. Riteniamo ulteriormente offensivi tali provvedimenti nei confronti di chi svolge attività lavorative e di volontariato in questi ambiti e che, nel rispetto delle norme nazionali, si trova costretto ad una stasi. Al contrario, un’attività pericolosa e di discutibile utilità come la caccia viene considerata necessaria e dunque incentivata. La nostra voce di denuncia su questi temi di etica civile e sociale - concludono i fiirmatari - non mancherà di sollecitare l’attenzione del Presidente della Regione Puglia e sensibilizzare la cittadinanza tutta, anche denunciando atti ritenuti non condivisibili ed illegittimi alle autorità competenti».