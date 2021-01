Noicattaro, Nuovo Polo Bibliotecario. Innamorato: «Una innovativa piazza del sapere»

Una nuova idea di biblioteca, polo innovativo e attrattivo della cultura di Noicattaro, ma anche luogo di incontro, di scambio e condivisione. Al centro del progetto per la realizzazione del Polo Bibliotecario Comunale c’è l’idea di una “piazza del sapere”.

Il progetto è partito nel mese di novembre con l’avvio dei lavori di ampliamento della Biblioteca Comunale, comprendendo gli spazi del piano terra, precedentemente sede del comando della Polizia Locale. Per realizzare le opere sono stati impegnati circa 187 mila euro, dal fondo del finanziamento regionale di Rigenerazione Urbana - "Asse XII".

“Il plesso di via Principe Umberto - spiega il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato - cambierà completamente volto divenendo un Polo Bibliotecario. Uno dei più importanti a gestione comunale della provincia di Bari. Un territorio aperto a gruppi e associazioni, un centro di riflessione e di condivisione, il nodo centrale di una rete con altre istituzioni culturali. Abbiamo recepito le istanze delle associazioni culturali e degli studenti di Noicattaro per poi materlizzarle in questo progetto, cambiando completamente e in maniera innovativa, il ‘Concept’ di Biblioteca”.

Il piano di rilancio culturale è cominciato due anni fa con l’avvio della biblioteca ragazzi, proseguito con l'implementazione del personale bibliotecario specializzato e l’incremento delle attività nella sede esistente, e oggi si completa con l’ampliamento che prevede il raddoppio della superficie attualmente fruibile. Il progetto prevede che il piano terra sia un luogo aperto e libero, il più possibile versatile, per ospitare incontri letterari, gruppi di lettura, eventi e offrire maggior spazio ai ragazzi. L’idea viene concretizzata con la realizzazione di un vetrata che affaccia su via Principe Umberto creando un collegamento anche visivo con il territorio e diventando tutt’uno con lo spazio circostante. Sarà anche riqualificato il piccolo chiostro interno che diverrà il “giardino d’inverno” della struttura e il lastrico solare che diverrà terrazza panoramica. Nuovi spazi, quindi, che completeranno quelli del primo piano, al momento già attivo, e dove sono già presenti sale lettura, studio e spazi per le proiezioni.

“Negli ultimi anni abbiamo incrementato moltissimo i servizi della Biblioteca - spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli - Oggi abbiamo a disposizione degli utenti un servizio di consegna a domicilio dei libri, Just Read e continuiamo ad organizzare incontri informativi, consulenze, eventi. Inoltre, da metà dicembre la biblioteca è entrata a far parte del circuito mlol, una piattaforma che mette in rete biblioteche di tutt’Italia che ne fanno parte, e permette la condivisione di contenuti, come ebook, audiolibri, immagini, spartiti musicali e tanti altri contenuti. Ma non ci fermiamo, sono previsti e partiranno a breve, laboratori di street art per la decorazione della facciata e concorsi per la definizione del logo della nuova biblioteca. Vogliamo continuare a incrementare i servizi culturali per la comunità e per questo, nella nostra visione, il polo bibliotecario deve essere un luogo di incontro per i cittadini, gli studenti, ma anche le associazioni culturali, uno spazio aperto in collegamento anche con gli altri presidi culturali come il Centro di Aggregazione Giovanile e il Palazzo della Cultura”.

“Il nostro è un progetto di ‘rigenerazione del sapere’ che è cominciato con il nostro insediamento - conclude il sindaco Innamorato - che coinvolge gli spazi urbani a cominciare dai centri culturali, simbolo della creatività per ogni cittadino e che può diventare motore propulsivo della cultura nojana”.