"Casa della partecipazione": approvate le linee guida di indirizzo per la gestione dell'Urban Center

La giunta comunale ha approvato ieri le “Linee di indirizzo per la gestione dell’Urban Center come Casa della Partecipazione”, come previsto nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Puglia “Puglia Partecipa”.

L’Urban Center di Bari è il luogo che supporta sotto il profilo scientifico-culturale i processi di trasformazione della città e promuove la diffusione della cultura urbana tra i cittadini, favorendone la partecipazione attiva ai processi di cambiamento.

“Per noi è molto importante dare sostanza a un metodo di lavoro che vogliamo caratterizzi le scelte sul futuro della città - spiega il sindaco Decaro -. L’attitudine alla condivisione e alla partecipazione nelle trasformazioni urbane che abbiamo sperimentato in questi anni rappresenta per noi uno standard che vogliamo raggiungere in ogni occasione possibile, attraverso una strutturazione organica e innovativa a cui sia i cittadini sia l’amministrazione comunale possano sempre fare riferimento. L’Urban Center consolida oggi la sua identità quale “casa della partecipazione” dove tutti potranno e dovranno prendere parte alle scelte che riguardano la comunità esercitando il loro “diritto alla città”. A dimostrazione di ciò, proprio intorno alla sede dell’Urban Center sta nascendo un parco pubblico che è proprio il frutto di questa sinergia tra amministrazione e cittadinanza attiva che per la città di Bari rappresenta ormai un valore acquisito”.