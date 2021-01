Borse di studio in favore di studenti e laureati baresi: pubblicate le graduatorie definitive

Sono online sul sito istituzionale del Comune le graduatorie definitive relative agli avvisi pubblici per il conferimento di borse di studio in favore di studenti e laureati baresi.

In particolare, si tratta del conferimento di 12 borse di studio, di 1.549,38 euro ciascuna, in favore di laureati nell’anno accademico 2017/2018, in qualsiasi facoltà e corso di studio universitario, che hanno trattato tesi di laurea specifiche sulla città di Bari e sui problemi ad essa connessi, e del conferimento di 50 borse di studio, di 258,23 euro ciascuna, in favore di studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari e risultano residenti nel Comune di Bari o in altri comuni della provincia, di cui 10 riservate agli studenti figli di dipendenti del Comune.

“Nonostante quello appena trascorso sia stato un anno con poche entrate per gli enti locali - commenta l’assessora al ramo Paola Romano -, abbiamo comunque scelto di indire il tradizionale concorso per sostenere gli studenti delle scuole superiori in condizioni di svantaggio e gli universitari che abbiano scritto tesi sulla città di Bari. Vogliamo supportare questi giovani perché rappresentano la fascia di popolazione che sta soffrendo maggiormente le difficoltà legate a questo momento storico e premiarli per l’impegno profuso a scuola o all’università. Nelle prossime settimane, nel rispetto dell’attuale normativa anti-covid, organizzeremo un momento di premiazione per porgere loro l’apprezzamento dell’amministrazione comunale”.