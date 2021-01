Noicattaro, 165 mila euro per il canone di affitto: contributo fino a 800 euro

Un contributo per far fronte al pagamento del canone di locazione e sostenere le famiglie che stanno vivendo un disagio economico conseguente all’attuale emergenza sanitaria.

L’iniziativa è del Comune di Noicattaro che ha messo a disposizione dei nuclei familiari residenti nel Comune, un contributo fino a 800 euro a copertura parziale del canone di locazione.

Potranno farne richiesta le famiglie con un reddito Isee anno 2021 non superiore a 15 mila euro, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato ed in vigore, e non proprietari di altre case anche fuori dal Comune di residenza.

“L’iniziativa - spiega il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato - è destinata a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico, ad esempio a causa della riduzione o perdita del proprio lavoro dovuto alla situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Covid-19”.

L’avviso prevede che il contributo sia erogato direttamente sul conto corrente del locatario fino a un valore pari a due mensilità, per un importo massimo di 800 euro. Sarà possibile inviare la propria richiesta dal 01.02.2021 al 01.03.2021.

Tutte le informazioni sono a disposizione sulla homepage del sito del comune di Noicattaro.

La misura arriva dopo altri interventi straordinari messi in campo dal Comune di Noicattaro, come il contributo per il sostegno alle imprese commerciali: 300 mila euro per il rilancio delle attività produttive, fortemente penalizzate dall’emergenza.

“Con una mozione, lo scorso marzo in piena pandemia, i consiglieri comunali di maggioranza hanno chiesto che si prevedesse nel Bilancio di previsione 2020-2022 un contributo straordinario, ad integrazione di quelli previsti dal Governo, per sostenere chi non riesce a raggiungere le minime condizioni di sopravvivenza e dunque tutte quelle attività che sono state particolarmente penalizzate dall’emergenza e a volte escluse dai ristori come agenzie di viaggio, immobiliari, matrimoniali, fioristi e florovivaisti, palestre e guide turistiche. Anche il contributo alloggiativo, dopo quello alle imprese, rientra in queste misure. Il Comune di Noicattaro ha stanziato ulteriori 100 mila euro, oltre i 65 messi a disposizione della Regione, per un totale di 165 mila euro, per sollevare, almeno in parte, la nostra comunità dal peso del canone di affitto e dare un sostegno economico a chi ne ha bisogno. Ringrazio il vice sindaco Nunzio Latrofa che assieme agli uffici ha perseguito sin dal principio il conseguimento di questo importante risultato”.