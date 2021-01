Ospedale Covid Fiera: «Non c’è stato alcun errore progettuale né di altro tipo»

Nella realizzazione dell'ospedale Covid nella Fiera del Levante «non c’è stato alcun errore progettuale né di altro tipo».

A dirlo in una nota è la stessa azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari.

«Gli interventi attualmente in corso - chiariscono dal Policlinico - sono relativi ad adattamenti organizzativi di scarsa entità che hanno richiesto alcuni servizi igienici in più. Si tratta di adeguamenti modesti ai modelli organizzativi che si sono evoluti rispetto alle nuove esigenze per contrastare il Covid: esigenze maturate nel tempo e molto comuni nella fase finale di un progetto».

«I lavori dell’ospedale - si legge ancora nella nota - sono ultimati e che gli adattamenti sono stati richiesti anche per aumentare le possibilità di trasferimento dei reparti Covid del Policlinico in modo da consentire un ripristino più immediato dell’assistenza ordinaria in ospedale. Si evidenzia inoltre che non è stato determinato alcun ritardo rispetto ai tempi previsti e che la data del primo febbraio, indicata come inizio dell’operatività dell’ospedale, è relativa all’inizio delle procedure di trasferimento che richiedono adempimenti tecnici e un’attività preparatoria che culminerà in tempi brevi con il trasferimento dei pazienti».