Vigile investito a Ceglie, Decaro: «Non chiediamo vendetta, vogliamo giustizia»

«Non chiediamo vendetta, vogliamo giustizia»: ad affermarlo, in un post su Facebook, il sindaco di Bari Antonio Decaro commentando il caso del vigile investito a Ceglie da un 44enne incensurato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga e omissione di soccorso.

Secondo una ricostruzione delle Forze dell'Ordine, l'uomo, dopo aver investito il vigile, sarebbe fuggito via per evitare una multa. L'agente è poi stato soccorso e trasportato al Policlinico. La vittima «stava facendo il suo dovere - scrive Decaro -. Stava sanzionando il classico incivile intento a scaricare rifiuti per strada. Ma la persona fermata ha pensato bene di rimettere in moto l'auto e l'ha investito, trascinandolo per metri e fuggendo senza soccorrerlo».

L'agente «per fortuna è tornato a casa dopo una giornata in ospedale e avrò bisogno di cure. A lui e alla sua famiglia ho portato l'affetto di tutta la città. Per l'autore di questa follia - dice Decaro - non sono necessarie parole. È già stato fermato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, tentato omicidio ed omissione di soccorso».