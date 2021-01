Parco comunale a Noicattaro, Innamorato: «La sentenza del Consiglio di Stato sblocca i lavori»

“Via libera alla pista da skateboard richiesta dai ragazzi, allo sgambatoio e all’ampliamento del percorso jogging atteso da tutti: a tre anni dall’aggiudicazione della gara per l’esecuzione delle opere, l’ampliamento del Parco Comunale potrà finalmente essere realizzato. Siamo rimasti bloccati da un ricorso, ma l’arrivo della sentenza ci permette finalmente di dare avvio ai lavori che i cittadini di Noicattaro stanno aspettando da tempo”. Ad annunciarlo il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato dopo la sentenza del Consiglio di Stato, arrivata lo scorso 20 gennaio, con la quale è stato rigettato il ricorso della ditta non risultata aggiudicataria dell’appalto.

“Un ricorso - spiega il sindaco - che ha bloccato l’esecuzione di un progetto completamente rinnovato nel 2017, in quanto il precedente, pre-esistente al nostro insediamento, risultava esoso e impossibile da finanziare. Purtroppo, il contenzioso, sviluppatosi tra il T.A.R. e il Consiglio di Stato, ha determinato un’attesa estenuante a cui si è aggiunta la pandemia e il conseguente blocco dei progetti. Finalmente, l’arrivo della sentenza sblocca il progetto, ma non solo: la decisione del Consiglio di Stato accoglie i rilievi del Comune di Noicàttaro che, secondo il Presidente e i Consiglieri della Camera di Consiglio, ben aveva fatto ad aggiudicare i lavori alla ditta risultata “affidabile” a seguito delle opportune valutazioni. Un giudizio che rende giustizia e merito al lavoro svolto dal Responsabile Unico del Procedimento ma purtroppo non ci restituisce il tempo perso dato che l’opera, oggi, sarebbe già stata ultimata e donata alla cittadinanza. La ditta ricorrente dovrà pagare le spese giudiziali del doppio grado di giudizio al Comune di Noicàttaro, ma avremmo preferito, di gran lunga, regalare un ulteriore spazio verde alla nostra città”.

Lo sblocco del progetto per la riqualificazione del Parco Comunale - fanno sapere dal Comune - anticipa un'altra importante opera pubblica del valore 700 mila euro che permetterà di collegare il Parco Comunale alla città e rigenerare la periferia del paese.

“I lavori di ampliamento e riqualificazione del Parco Comunale rientrano nel progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie che abbiamo avviato dal nostro insediamento. La nostra amministrazione sta realizzando un lavoro importante per dotare questa comunità di un polo di attrazione, nuovi spazi verdi e servizi ai cittadini”.