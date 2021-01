Online il bando a sportello per i contributi per l’affitto relativi ai mesi del lockdown

È online da questa mattina sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per la concessione di contributi per far fronte al pagamento del canone di locazione ad uso abitativo a seguito di emergenza sanitaria da Covid 19.

“Attraverso la disponibilità di fondi regionali, che al momento ammontano a 200mila euro - commenta l’assessore al Patrimonio ed Erp Vito Lacoppola - potremo riuscire a supportare famiglie o persone in difficoltà con le spese d’affitto a causa dell’emergenza sanitaria che sta affliggendo interi comparti economici e, di conseguenza, tantissimi cittadini, che da marzo a maggio scorsi hanno visto aggravarsi le proprie condizioni economiche a seguito del lockdown. Si tratta di un bando a sportello che sarà attivo fino ad esaurimento delle risorse e che si aggiunge a misure di sostegno specifiche erogate dall’amministrazione comunale, come il contributo alloggiativo o i fondi per la morosità incolpevole. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per andare incontro al disagio legato agli effetti economici e sociali della pandemia”.