Casa delle Culture: da oggi tamponi rapidi per le persone fragili individuate dai servizi sociali

A partire da oggi, ogni venerdì mattina, grazie al coinvolgimento di un medico volontario autorizzato, presso il centro polifunzionale Casa delle Culture saranno effettuati gratuitamente tamponi rapidi naso-faringei.

I tamponi sono riservati alle persone senza dimora o in povertà estrema che richiedono accoglienza nei servizi a bassa soglia e nei casi indicati dal Servizio sociale professionale ogni qualvolta l’esame sia ritenuto necessario al fine di prevenire il contagio da covid.

I tamponi impiegati sono stati donati all’amministrazione comunale dal Rotary club Bari ovest.