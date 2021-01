Domenica torna la Befana dell’ASI: doni e calze per i più piccoli dagli amanti di auto e moto

La Old Cars Club e il Porsche Club Puglia organizzano, per il terzo anno consecutivo, il raduno di auto e moto “la Befana dell’ASI” in programma domenica 10 gennaio, a partire dalle ore 9, con il raduno nella sede della Old Cars Club, in via Napoli 357/D. L’evento, posticipato per effetto del DL 18/12/2020, fa parte del tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI) ed è patrocinato dall’assessorato allo Sviluppo economico.

Nel corso dell’iniziativa tanti appassionati, rigorosamente distanziati e vestiti da Babbo Natale e da Befana, porteranno doni e calze ai più piccoli per regalar loro un momento di gioia e spensieratezza.

“Per il terzo anno consecutivo - ricorda l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - le associazioni coinvolte hanno promosso una raccolta solidale per “La Befana del ASI” in occasione dell’Epifania. Grazie al loro impegno, ma soprattutto al grande cuore che i cittadini hanno messo in campo anche quest’anno contribuendo all’iniziativa, è stato possibile raccogliere doni e dolciumi che regaleranno un sorriso ai più piccoli”.

“Usare le nostre auto e moto storiche per fare del bene è ormai una parte fondamentale della nostra mission - commenta Antonio Durso, presidente della Old Cars Club e presidente nazionale di ASI Solidale -. Quando arriviamo con le nostre storiche portiamo sempre gioia e felicità, e ci piace pensare d’ora in avanti che portiamo anche solidarietà”.

“Sono moltissimi i soci del nostro club che si impegnano in campo solidale, sia a livello regionale sia nazionale - sottolinea Alessandro Adriani, presidente del Porsche club Puglia - che perpetuano, anche in altre strutture italiane, la meritoria tradizione di portare gioia e buonumore ai bambini che stanno passando un momento difficile”.

Queste le tappe previste durante la mattinata: prima tappa alle ore 10: casa famiglia della cooperativa Lavoriamo insieme, a Bari vecchia, in via Santa Teresa delle Donne 8, seconda tappa a seguire: associazione Incontra, in via Barisano da Trani 15, quartiere San Paolo.