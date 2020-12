Legambiente Bari: «Attiviamoci per vivere in una nuova città verde»

Beach Litter, Bike Summit, Biodiversità a rischio, Civico 5.0, Carovana dei ghiacciai, Città sempre più calde, Comuni Ricicloni, Comuni Rinnovabili, CovidLanes, Ecomafia, Ecosistema Scuola, Ecosistema Urbano, Mare Monstrum, Rifiuti zero, Spiagge, Territori Civili sono tutti dossier o rapporti di Legambiente che hanno un unico filo conduttore: una nuova economia-ecologica. Due parole con la stessa radice eco intesa come casa comune dove viviamo: la Terra.

Negli ultimi 100 anni l’uomo, pensando alla sola economia, è stato autolesionista e attraverso le emmissioni climalteranti, con le conseguenze ormai note a tutti, sta mettendo in pericolo la vita di tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra compresa la vita degli Homo sapiens.

A tale situazione 2 interventi sono indispensabili da subito: ridurre fortemente le emissioni di combustibili fossili e piantare alberi. Se applichiamo velocemente questi due interventi salviamo l’umanità.

Legambiente Eudaimonia Bari invita tutti a attivarci su questi due punti importanti per la Città di Bari. I cittadini devono chiedere all’Amministrazione comunale interventi tali da ridurre le emissioni di gas attraverso una mobilità che riorganizzi il Trasporto Pubblico Locale, ovvero trasformare le varie linee dei trasporti urbani in bus navette con tragitti snelli e veloci che incentivino i cittadini a non usare le auto. I cittadini dovrebbero far vietare l’ingresso in città a mezzi di trasporto con elevati livelli di emissioni inquinanti come ad esempio i grossi veicoli e obsoleti treni non elettrici ma ancora a gasolio che inquinano irrimediabilmente gli appartamenti dei nostri concittadini più sfortunati. I cittadini dovrebbero chiedere un incremento della viabilità ciclabile combinata a vaste aree/strade pedonalizzate, quest'ultime purtroppo poche nella nostra città come è risultato nell’attuale emergenza sanitaria dove si è dovuto limitare gli assembramenti.

“A Bari abbiamo troppe vie dedicate a veicoli a gas climalteranti e poche vie dedicate alle persone”.

L’altro forte intervento urgente da ampliare ed estendere sono le Aree permeabili con vegetazione per ottenere grandi quantità di servizi ecosistemici, tanto utili per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. In città abbiamo ad esempio un bellissimo Parco Regionale e una serie di corridoi verdi rappresentati dalle Lame e dai Canali che vanno rivalutate come percorsi di mobilità dolce e collegate come una rete ecologica per la città.

Nei decenni passati nelle città avevamo Fabbriche, Mercati, Stazioni, Centri Commerciali come polarizzatori che influenzavano enormi flussi della vita collettiva. Oggi nelle città verdi moderne i nuovi catalizzatori saranno le Foreste urbane e periurbane che attirerano migliaia di persone con la sola mobilità ecologica.

Come cittadini chiediamo con urgenza alla nostra Amministrazione Comunale una chiara strategia ambientale della città affinché l’altra pandemia, quella silenziosa, senza tamponi e con elevate vittime, sia debellata e sconfitta nella nostra città: l’inquinamento atmosferico.

La nostra salvezza è affidata a noi stessi e agli alberi.

*Presidente del Circolo Legambiente Eudaimonia Bari