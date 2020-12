Il Rotary club Bari Castello dona al Comune di Bari beni alimentari e farmaceutici

Il Rotary club Bari Castello ha donato al Comune di Bari beni alimentari e farmaceutici da distribuire a quanti si trovano in condizioni di difficoltà. Nello specifico, la donazione consiste in prodotti alimentari per un valore complessivo di 3mila euro e in 22 kit contenenti medicinali e articoli per la salute.

“Oggi abbiamo ricevuto una nuova donazione da parte del Rotary club Bari Castello, che ringrazio per la generosità - commenta Francesca Bottalico - a riprova di quel senso di appartenenza ad un’unica comunità in cui chi può cerca di essere d’aiuto a chi ha meno. Grazie alla solidarietà diffusa di associazioni, singoli cittadini e imprese il Welfare rafforza le proprie azioni di sostegno e inclusione in favore delle persone più fragili”.